Deral: plantio de soja e milho 1ª safra avança no Paraná; trigo registra perdas

São Paulo, 2 - O plantio da soja no Paraná alcançou 22% da área total prevista até segunda-feira (30), conforme o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab). Todas as áreas semeadas apresentam boas condições, e 78% já estão em desenvolvimento vegetativo. Produtores que optaram por plantar "no pó" demonstram cautela, aguardando chuvas mais intensas para garantir o andamento da safra.A semeadura do milho 1ª safra atingiu 74% da área programada, favorecida pelas precipitações recentes, que contribuíram para um bom progresso. O cereal está 99% em desenvolvimento vegetativo e 1% em germinação, sinalizando evolução satisfatória, segundo o Deral.Em contrapartida, o trigo enfrenta adversidades provocadas por geadas e períodos de seca. Somente 62% das lavouras de trigo mantêm qualidade considerada boa, enquanto 21% estão em condições médias e 39% em situação ruim. As geadas causaram queda na produtividade e na qualidade, com o pH abaixo do padrão, afetando o produto. A colheita continua, mas os danos já são expressivos.Segundo o Deral, o clima permaneceu estável na última semana de setembro, com chuvas pontuais apenas na região leste do Estado. A estabilidade climática permitiu o avanço do plantio das culturas de verão, mas a necessidade de precipitações mais consistentes continua como preocupação para produtores que buscam garantir o desenvolvimento adequado das lavouras.