Debate da Globo terá veto a armas e prevê expulsão em caso de 'desrespeito'

O debate da TV Globo com cinco candidatos à Prefeitura de São Paulo prevê expulsão em caso de desrespeito entre os adversários. O encontro ocorrerá na quinta-feira (3).

O que aconteceu

Emissora restringiu acesso, e apenas um assessor poderá acompanhar candidato dentro do estúdio. Outras duas pessoas de cada equipe podem participar, mas devem em outro local, conforme apurou o UOL. Inicialmente, a Globo não liberaria nenhum integrante das campanhas dentro do estúdio, mas após reunião com as equipes ficou acordado a presença de uma pessoa. Não haverá plateia.

Assessores não poderão circular pelo estúdio, nem se manifestar nos bastidores, podendo ser advertidos. "Em caso de reincidência, será retirado do estúdio e o candidato punido com a perda de um minuto nas considerações finais", afirma a TV Globo. Apenas nos intervalos comerciais, os integrantes das equipes podem se deslocar para falar com os candidatos. Os postulantes não podem deixar seus púlpitos em nenhum momento.

Entrada de arma de fogo foi vetada e haverá detector de metais. Será proibido filmar e fotografar dentro do estúdio, sem prévia autorização, segundo a emissora. "É terminantemente" proibido realizar lives durante o encontro ou nos intervalos, diz a TV Globo.

Candidato que não cumprir as regras ou "insistir em desrespeitar seus concorrentes" pode ser expulso. Isso ocorrerá no caso de uma terceira advertência para o mesmo candidato. Na primeira, o postulante perde um minuto das considerações finais — que terão dois minutos ao todo. Depois, fica sem as considerações finais. Na terceira advertência, é convidado a se retirar. O mediador César Tralli poderá interromper o candidato ou cortar seu som.

A emissora reforçou as regras após os debates na campanha eleitoral em São Paulo serem marcados por violência física e ataques entre os candidatos. No encontro realizado pela TV Cultura, José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB). No debate organizado pelo Flow, um assessor do ex-coach deu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB).

Globo irá restringir uso de conteúdo pelos candidatos nas redes. O UOL apurou que as regras do debate indicam que "os candidatos poderão fazer uso de até 15 minutos de imagens do debate em seus perfis oficiais, sem retirá-las de contexto". Também está vedada a utilização das imagens em propaganda eleitoral dos candidatos.

A emissora convidou os candidatos de partidos com representação no Congresso e que tenham alcançado no mínimo 6% das intenções de voto na Quaest. São eles: Nunes, Guilherme Boulos (PSOL), Marçal, Tabata Amaral (PSB) e Datena.

Debates com confrontos diretos

O debate terá quatro blocos de confrontos diretos entre os candidatos. No primeiro e no terceiro, os adversários poderão fazer perguntas com temas livres. Primeiro, será sorteado quem fará a pergunta. "Todos deverão fazer uma pergunta e responder a uma pergunta", explica a TV Globo.

Já o segundo e o quarto bloco serão com temas específicos. O mediador sorteará em uma urna o tema das perguntas que devem ser feitas.

Os candidatos terão 40 segundos para fazer as perguntas e um minuto e 40 segundos para a resposta. As regras dão direito ainda para um minuto e 15 segundos para réplica e um minuto para tréplica. Ao final do quarto bloco, cada candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais.