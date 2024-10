De hibisco, verde, gengibre... Será que chá emagrecedor realmente funciona?

Alguns chás até são capazes de dar uma pequena ajuda na redução de medidas, pois têm efeito diurético, eliminando o excesso de líquido acumulado, ação antioxidante, reduzindo inflamações do corpo que prejudicam a perda de peso, e capacidade de acelerar o metabolismo por algumas horas e quebrar as células de gordura, por exemplo. No entanto, eles não fazem milagres.

Para se ter uma ideia, segundo uma revisão antiga de estudos sobre termogênicos publicada no periódico International Journal of Obesity, substâncias como a cafeína (comum no chá-mate e chá preto) e as catequinas (presentes no chá verde) agem de maneira limitada no processo de perda de peso, elevando o gasto energético em até 5% —um percentual baixo para realmente fazer diferença na balança.

Portanto, dieta e exercício são realmente imprescindíveis para gerar o déficit calórico necessário para o emagrecimento e a redução da gordura abdominal.

Chás que atuam indiretamente na perda de peso

Se, ainda assim, você prefere ter os chás como aliados, confira algumas ervas que dão aquela pequena parcela de ajuda na "operação seca barriga". Apenas lembre-se de não exagerar na dose para não ter efeitos colaterais indesejados.

Chá-mate

Imagem: iStock

A principal substância dessa erva é a cafeína, que atua no sistema nervoso central, aumentando o estado de alerta e a sensação de energia. Estudos mostram que a substância potencializa a contração muscular e aumenta a tolerância ao esforço físico intenso, adiando o cansaço e contribuindo para o atleta permanecer na atividade por mais tempo. Como consequência a um maior esforço, a pessoa queima mais calorias durante as atividades físicas.

Como usar: prepare o chá usando duas colheres (sopa) para um litro. Mas cuidado: essa quantidade é a recomendação máxima de consumo. Mais do que isso pode aumentar os níveis de ansiedade, já que são substâncias estimulantes.

Chá verde, chá amarelo, chá branco, chá vermelho e chá preto

Imagem: Getty Images

Todos são preparados com a mesma planta, a Camellia sinensis, que carrega cafeína, catequinas (compostos antioxidantes que melhoram a inflamação do organismo e o funcionamento das mitocôndrias, responsáveis por gerar energia) e xantinas.

Mas esses chás só contribuem para acelerar o metabolismo se forem associados a uma dieta alimentar e a exercícios físicos regulares. Alguns estudos apontam que o chá dessa planta aumenta a diurese em 30%.

Como usar: consulte um médico ou nutricionista para saber a quantidade ideal para você. Mas, em geral, não se deve ultrapassar um litro por dia por ser estimulante.

Chá de gengibre

Imagem: Getty Images

Essa raiz contém gingerol e shogaol, substâncias com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, melhorando o funcionamento do organismo e ajudando a acelerar o metabolismo e a combater a retenção de líquidos.

Como usar: o chá deve ser preparado com a raiz fresca de gengibre. Use três centímetros (cerca de 10 g) da raiz fresca picada e ferva em água por 8 a 10 minutos.

Chá de cavalinha

Imagem: Flávio Florido/Folhapress

Conhecida no meio científico como Equisetum arvense L., contém flavonoides que conferem importante ação diurética e anti-inflamatória, por isso é ótima para quem sofre com retenção de líquidos.

Como usar: de acordo com análises, o tempo recomendado para o consumo do chá de cavalinha é de duas a quatro semanas, uma vez que pode diminuir a concentração de potássio no organismo, prejudicando pessoas com insuficiência renal crônica. Já a quantidade diária deve ser definida por um médico ou nutricionista. Prepare o chá usando duas colheres (sopa) da planta para um litro de água.

Chá de hibisco

Imagem: Reprodução/Pixabay

Além de estimular a eliminação de líquidos, o chá de hibisco (Hibiscus sabdariffa) é rico em proantocianinas, fitoquímicos de ação anti-inflamatória.

Como usar: em um litro d'água, coloque duas colheres (sopa) da flor de Hibiscus sabdariffa. Consuma conforme orientação do médico ou nutricionista.

Chá de casca de laranja-amarga

Imagem: iStock

A casca da laranja-amarga (Citrus aurantium L.) contém sinefrina, substância que aumenta a lipólise, ou seja, a quebra de gordura. Não deve ser utilizado por pessoas que têm problemas cardíacos.

Como usar: corte a laranja em quatro partes e deixe ferver com a casca por 5 a 10 minutos. Consuma até 500 ml por dia.

*Com informações de reportagem publicada em 24/02/2022