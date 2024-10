De Cabeção a Dudu Camargo: quem são os candidatos que fizeram fama na TV?

As eleições municipais do próximo domingo (06) contará com dezenas de candidatos famosos, que concorrem aos cargos de prefeito e vereador em diferentes cidades brasileiras. Confira abaixo alguns dos nomes conhecidos pelo público e parte de suas propostas.

Cristina Prochaska

Cristina Prochaska é candidata pelo PSOL Imagem: Reprodução/Facebook/CristinaProchaska

Musa nos anos 1980, Cristina é candidata à prefeitura de Ubatuba, no litoral de São Paulo, pelo PSOL. A atriz se diz contra a privatização das praias e afirma que irá trabalhar para garantir o direito aos territórios, aos povos indígenas, quilombolas e caiçaras, à cultura e ao saneamento ecológico, entre outras pautas. Cristina defende ainda a implementação de gabinetes abertos espalhados pela cidade, para aproximar a população dos políticos locais.

Cristina estreou na TV Bandeirantes no início da década de 1980, na novela Sabor de Mel. Além de atriz, Cristina também atuou como apresentadora e jornalista na emissora. Já na Rede Globo, Cristina apresentou o Video Show e atuou em diversas novelas, como Vale tudo e Que Rei Sou Eu? (1989).

Dudu Camargo

Dudu Camargo é candidato pelo Republicanos Imagem: Reprodução/Instagram

O ex-apresentador do SBT concorre a uma vaga de vereador em São Paulo, pelo Republicanos. Antes de atuar como âncora no telejornal Primeiro Impacto, Dudu Camargo participou de campanhas publicitárias, da novela Revelação e de quadro do Domingo Legal. No programa Fofocando, posteriormente chamado de Fofocalizando, Dudu interpretava o "homem do saco", personagem que usava um saco escondendo a cabeça.

Como projetos caso seja eleito, Dudu explica a ideia do Clínica Itinerante, que levaria atendimento médico até o local de trabalho do cidadão, e a criação de um desconto aos empresários que empreguem uma determinada quantidade de jovens em seu quadro de funcionários, "sem a burocracia do jovem aprendiz".

José Luiz Datena

Datena é candidato pelo PSDB Imagem: 1º.set.2024-GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Famoso por apresentar o programa Brasil Urgente (TV Bandeirantes) há mais de vinte anos, Datena concorre ao cargo de prefeito na cidade de São Paulo pelo PSDB. Ao longo da campanha eleitoral, o apresentador vem protagonizando conflitos constantes com o candidato Pablo Marçal (PRTB), como no quem deu uma cadeirada no rival, durante debate promovido pela TV Cultura, no último dia 15.

Segundo Datena, algumas de suas prioridades caso seja eleito prefeito são a luta contra o crime organizado na cidade, a alfabetização de crianças até os oito anos, e a retomada do programa "Remédio em Casa".

Licurgo Espínola

Licurgo Espínola e Gleisi Hoffmann, presidente do PT, partido pelo qual o ator concorre nessas eleições Imagem: Reprodução/Instagram/@licurgolicurgo

Em 1997, o ator se lançou à fama como Egídio, na novela A indomada (TV Globo) e hoje é candidato a vereador pelo PT em Curitiba, sua cidade natal. Ao longo da carreira, Espínola fez parte do elenco de Malhação, O Profeta e Flor do Caribe (TV Globo), além de participar de novelas na TV Bandeirantes, no SBT e na TV Record.

Defensor da arte nas escolas, Espínola afirma que uma de suas ideias caso seja eleito vereador é ampliar o teatro nos estabelecimentos de ensino da cidade, para debater temas estudados em sala e o bullying. Espínola conta com o apoio de atores como Paulo Betti e Nicola Siri em sua candidatura à Câmara.

Marcela Porto

Marcela Porto é candidata pelo PDT Imagem: Reprodução/Instagram

Conhecida como Mulher Abacaxi, Marcela é candidata a vereadora na cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, pelo PDT. Mulher trans, a modelo fez parte do grupo Furacão 2000 e é rainha de bateria da escola de samba Chatuba de Mesquita.

Marcela diz que, caso seja eleita, irá lutar pelas mulheres, pelos negros, pelo grupo LGBTQIA+ e pelos indígenas. Caminhoneira, a influenciadora viralizou diversas vezes ao comentar o desempenho de participantes como a Mulher Moranguinho e Cariúcha no reality show A Fazenda (TV Record).

Mário Gomes

Mário Gomes é candidato pelo Republicanos Imagem: Divulgação/RecordTV

Galã nos anos 1970 e 1980, Gomes é candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Republicanos. Intérprete de Berto Leal na novela Gabriela (TV Globo) em 1975, Gomes afirma, no portal oficial de sua candidatura, que uma das principais motivações para entrar para a política foi o desejo de melhorar a qualidade da educação pública na cidade. Ainda segundo o candidato, temas como desigualdade social, violência urbana e questões ambientais também farão parte de seu trabalho na Câmara caso seja eleito.

Famoso também por papéis nas novelas Duas Vidas (1976) e Vereda Tropical (1984), da TV Globo, Gomes finalizou suas participações na emissora em 2018, com a novela Tempo de Amar.

Recentemente, Gomes voltou às notícias por ser despejado da mansão em que morava na zona oeste do Rio de Janeiro. O imóvel foi leiloado para pagar dívidas trabalhistas do ator, que se recusou a deixar a casa e acusou "a esquerda" de querer "tomar" seu imóvel.

Marquito

Marquito é candidato pelo Republicanos Imagem: Bruno Santos-24.out.2015/Folhapress

O humorista do Programa do Ratinho (SBT) é candidato a vereador em São Paulo, pelo Republicanos. Marco Antonio Ricciardelli, nome verdadeiro de Marquito, conta com o apoio do tio, o apresentador Raul Gil, na campanha eleitoral.

Um dos autores da Lei que instituiu o ônibus circular noturno na cidade em 2013, Marquito afirma que continuará se dedicando a soluções no transporte público e a projetos que visam o bem-estar de animais de estimação.

Marquito já foi vereador na capital paulista entre 2013 e 2016. Posteriormente, Marquito foi investigado por suposta rachadinha em seu gabinete.

Renata Del Bianco

Renata Del Bianco é candidata pelo PP Imagem: Reprodução/Instagram

Atriz de A Praça é Nossa (SBT), Renata interpretou Vivi na primeira versão de Chiquititas, em 1997 e é candidata a vereadora em São Paulo, pelo PP. Renata é presente também nas redes socias, em que compartilha fotos sensuais, rebate críticas à sua maternidade e divulga seu conteúdo adulto.

Sérgio Hondjakoff

Sérgio Hondjakoff, candidato pelo Cidadania Imagem: Reprodução/Instagram

Mais conhecido como Cabeção, personagem da novela Malhação (TV Globo) no início dos anos 2000, Hondjakoff é candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Cidadania. Em sua rede social, o ator declara compromisso com dependentes químicos e afirma que, caso seja eleito, irá trabalhar para "fortalecer programas de reabilitação".

Nos últimos anos, Hondjakoff e sua família compartilharam com o público a luta do ator contra o vício em drogas como crack e cocaína, álcool e remédios. Hondjakoff passou por doze internações para tratamento contra o vício, e afirma estar sóbrio há dois anos.

Thammy Miranda

Thammy Miranda é candidato pelo PSD Imagem: Reprodução/Facebook/Thammy Miranda

Primeiro homem transexual a ser eleito para a Câmara Municipal de São Paulo, Thammy busca a reeleição pelo PSD. Antes de atuar na política, Thammy fez sucesso em diferentes meios, como música, dança e trabalhos como modelo.

Em 1998, fez parte do balé do programa Fantasia (SBT), um dos grandes sucessos da década de 1990. O auge da carreira na TV, no entanto, aconteceu em 2012, quando fez parte do elenco da novela Salve Jorge (TV Globo).

Em sua campanha, Thammy afirma que irá continuar atuando para levar projetos sociais até as comunidades, além de seguir com projetos de políticas públicas com foco em doenças como diabetes. Thammy é autor do "Auxílio mãe pâncreas", de outubro de 2023, que oferece um salário mínimo mensal às mães ou ao responsável legal pelo cuidado de crianças com Diabetes Mellitus tipo 1 com até doze anos e que estejam matriculadas nas escolas da rede pública municipal.

Zoe Martinez

Zoe Martínez é candidata pelo PL Imagem: Reprodução/ Instagram

Cubana naturalizada brasileira, Zoe concorre ao cargo de vereadora em São Paulo pelo PL. A candidata ganhou fama como comentarista da Jovem Pan, de onde saiu em janeiro de 2023. Junto com Rodrigo Constantino, Zoe foi afastada após o MPF (Ministério Público Federal) dar início a uma investigação na emissora por divulgação de informações falsas sobre as instituições públicas do país e o potencial de incentivo da rede aos atos golpistas que ocorreram no início daquele mês em Brasília.

No final de 2022, a comentarista havia defendido na televisão que as Forças Armadas destituíssem os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em suas redes sociais, Zoe afirma que um de seus projetos, "Patriotismo no sangue", visa o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional nas escolas brasileiras. Na grade curricular, a candidata defende a implementação de aulas sobre finanças e empreendedorismo. Ainda como foco de seus projetos, Zoe indica a criação de novos CEUs (Centro Educacional Unificado) e melhorias na acessibilidade na cidade.