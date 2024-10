Conflito no Oriente Médio eleva petróleo apesar de alta de estoques nos EUA

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira devido a preocupações de que a escalada do conflito no Oriente Médio possa ameaçar a oferta da commodity pela principal região produtora do mundo, mas um grande aumento nos estoques de petróleo dos Estados Unidos limitou os ganhos.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,34 dólar, ou 0,46%, a 73,90 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiu 0,27 dólar, ou 0,39%, a 70,10 dólares o barril.

Na terça-feira, o Irã disparou mais de 180 mísseis contra Israel, seu maior ataque direto ao país. Israel e os Estados Unidos prometeram retaliação pelo ataque, um sinal de que o conflito na região está se intensificando.

A retaliação de Israel pode incluir ataques a instalações de produção de petróleo iranianas, entre outros locais estratégicos, informou o site de notícias americano Axios nesta quarta-feira, citando autoridades israelenses.

Compensando alguns ganhos obtidos durante a semana, os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 3,9 milhões de barris para 417 milhões de barris na semana encerrada em 27 de setembro, disse a Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA. Isso se compara às expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters para um consumo de 1,3 milhão de barris. Os estoques de gasolina também subiram na semana passada, mas os estoques de destilados caíram.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Paul Carsten em Londres, Gabrielle Ng e Katya Golubkova)