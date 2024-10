Sem ar-condicionado? Climatizador ajuda a aliviar calorão e umidifica o ar

Com a nova onda de calor que atinge o país, a cidade de São Paulo pode ter o dia mais quente do ano nesta quarta-feira (2). E uma das soluções que ajudam a refrescar o ambiente são os climatizadores de ar. Esse aparelho é um meio-termo entre o ventilador e o ar-condicionado, sendo uma opção bem mais barata do que este último —mas que é capaz de deixar o ar mais fresco.

O Guia de Compras UOLencontrou um climatizador da marca Midea bastante elogiado por consumidores e com preço interessante. Ele promete também umidificar o ar quando se adiciona água no reservatório. Veja adiante o que diz a fabricante sobre o produto e algumas avaliações de quem o comprou.

O que a Midea diz sobre esse climatizador de ar?

Reúne três funções em um aparelho: ventila, climatiza e umidifica (as duas últimas só funcionam com o reservatório de água cheio)

Tem formato mais fino, como uma torre, e ocupa menos espaço

Está disponível em duas opções de voltagem (127 V e 220 V)

Possui três modos de ventilação: dormir, normal e brisa

Conta com tanque removível, para facilitar o abastecimento e limpeza, além de capacidade de cinco litros (funciona por até dez horas); você pode colocar gelo junto a água no reservatório para refrescar ainda mais

Timer de sete horas

Motor silencioso e com baixo consumo de energia

Apresenta três velocidades de fluxo de ar: baixo, médio e alto

O que diz quem comprou?

O produto tem 451 avaliações, com nota média de 4,6 (do total de cinco). Veja algumas opiniões de consumidores.

Funciona perfeitamente e refresca o ar mesmo sem gelo ou água gelada. Pensei que seria bom pela marca ser de ar-condicionado, mas não achei que fosse ficar um ar tão gostoso em São Paulo, que tem um ar pesado. (..) É leve, fino, mas tem muita potência, é silencioso. Amei e recomendo. Ruth

Ótimo produto. Chegou uma semana antes do previsto em condições íntegras. É um produto que parece de boa qualidade. Tem fácil manuseio e design bonito. É um ventilador gourmet, não faz fumaça como os umidificadores, nem esfria o ambiente, mas cumpre bem sua função. Marina

Antes de comprar, saibam que é um climatizador, ou seja, evita que o ar jogado saia quente, comparado a um ventilador. Caso queira diminuir a temperatura do ambiente por completo, a melhor opção será o ar-condicionado. É um produto bom, a circulação do ar é mais frio, a opção umidificador funciona perfeitamente, ele joga partículas de água, então evitar deixar próximos de objetos eletrônicos. (...) Obs: quando for usar a opção de umidificador, colocar água gelada mais gelo, ajuda a abaixar mais a temperatura. Ednilson

Pontos de atenção

Por outro lado, há consumidores que pontuam que o produto não serve para refrescar ambientes com temperaturas muito elevadas —a exemplo da região Norte do país. Outros dizem que o aparelho não é capaz de resfriar o ambiente.

Comprei por achar que iria suprir a temperatura do quarto, mas por ser da região Norte... Infelizmente o produto não serve para essas condições visto que o gelo derrete muito rápido até no modo econômico. Então, o produto em si é muito bom, mas pra quem mora em lugares amenos de temperatura, e o não no 'inferno' de Belém da região Norte. Bárbara Tavares

Péssimo. O ar não sai gelado, sai quente e parece o ventilador. Joana

Tem que ficar colocando gelo ou água gelada constantemente para resfriar. Dificilmente resfria o ambiente (quarto). Falta de informação na propaganda. Otávio Barbosa

