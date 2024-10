Claudia Raia: 'Após os 40, a mulher é colocada num buraco e fica invisível'

"Você realmente descobre o que quer fazer, o que quer ser e onde quer estar. É o segundo ato da nossa vida e, geralmente, em teatro, o segundo ato é melhor do que o primeiro. É quando as histórias se resolvem, é quando os amores se concretizam. Não tenham medo de chegar na maturidade."

Com essa mensagem, a atriz Claudia Raia resumiu, ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello, o momento que vive aos 56 anos. Os dois foram entrevistados pela também atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, evento do UOL realizado no último sábado (28).

O casal, que ficou junto depois dos 40 anos, falou sobre as vantagens de começar um relacionamento na maturidade: "Suas escolhas são diferentes e você quer estar nesse lugar", disse Jarbas.

Imagem: Mari Pekin/UOL

Os dois também comentaram sobre a intensa agenda de trabalho e a importância da rotina diária de atividade física nessa fase da vida: "Não estou falando de ficar com a bunda dura ou com a perna não sei o quê; me preocupo com saúde, com sentar e levantar na velhice", reforçou Claudia.

O casal ainda conversou com Flávia Alessandra sobre ter quebrado um dos maiores tabus da maturidade: o de que não é mais possível ter filhos —em 2023, tiveram Luca.

Imagem: Mari Pekin/UOL

"Precisamos ter uma coisa na cabeça: podemos começar e mudar de ideia em qualquer momento da vida — deixar um emprego que não gosta, um amigo que é tóxico, mudar de profissão. Você tem esse direito e é muito bom poder fazer suas escolhas. Vai, vai e começa de novo se você não está feliz", disse Jarbas Homem de Mello, que está com 55 anos e recentemente se graduou em um novo curso na faculdade.

Para Claudia Raia, manter essa mentalidade é fundamental para seguir em frente com felicidade, especialmente no caso das mulheres:

"Depois dos 40, quando entra na menopausa, a mulher é colocada num buraco e ali ela permanece invisível até ressurgir aos 80 como a velhinha fofinha. Todo mundo diz que você não pode mais nada, que você não pode sonhar a longo prazo, que você tem que ter sonhos curtos, michos. Graças a Deus, hoje tem muita gente falando sobre isso para que nos tornemos um grupo mais forte, mais potente e nos encorajemos."

A chegada de um bebê após os 50

Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello no VivaBem no Seu Tempo Imagem: Mari Pekin/UOL

Questionada por Flávia Alessandra sobre o que mudou com a chegada de Luca, Claudia contou que, aos 30 anos, quando engravidou de Enzo e Sofia (frutos da relação com o ator Edson Celulari), queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive profissionalmente.

"Quando você tem 56, você tem a clareza do que é importante e escolhe o que é melhor para você", disse a atriz.

"Ter um filho muda a vida da gente, muda a prioridade. Você sai do centro, você coloca seu filho na frente", completou Jarbas.

Amor e sexo na maturidade

Imagem: Mari Pekin/UOL

Quando o assunto é amor, para Jarbas, um dos grandes aprendizados trazidos pela experiência foi entender a importância de se alimentar diariamente o relacionamento: "A gente tem que olhar um pro outro, tem que se admirar, tem que elogiar."

Segundo os atores, a maturidade também trouxe vantagens para o sexo, como a segurança e a liberdade para sentir prazer.

"É muito mais gostoso porque você não precisa agradar ninguém. Você faz o que você quer, você sabe o que te dá prazer, sabe pedir, sabe observar o que o outro quer e o que faz o outro feliz", disse Claudia.

"É tão diferente, eu fiz tanta força para agradar durante a minha vida inteira e, quando eu encontrei o Jarbas, eu falei: 'Gente, que confortável isso aqui, eu não preciso fazer uma força pra agradar, eu simplesmente sou.'"

Imagem: Mari Pekin/UOL

Assista à entrevista completa de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello no VivaBem No Seu tempo no vídeo que está no início da reportagem.

Ao longo das próximas semanas, você acompanha aqui no VivaBem a cobertura completa do evento, que teve ainda a participação de Carmo Dalla Vecchia (veja entrevista dele), Claudia Ohana e Luciana Mello, além de aulas de ioga, exercícios de fortalecimento pélvico e muitas atividades de saúde e bem-estar para público presente.

*O VivaBem no Seu Tempo teve patrocínio de A.C. Camargo Cancer Center, Oi e POISE, além de apoio de Amanary SPA e UTreino.

Carmo Dalla Vecchia: 'Curto me olhar no espelho e ver o tempo passando'

Em conversa com a atriz Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, o ator Carmo Dalla Vecchia deixou claro que continua com a cabeça aberta para viver novas experiências —ele começou a estudar piano aos 47 e a fazer sapateado aos 49. Além disso, revelou que gosta da maturidade e das coisas que o passar dos anos nos traz. Confira a entrevista completa no vídeo acima.