Chipre está de prontidão para ajudar deslocados do Oriente Médio

NICÓSIA (Reuters) - O Chipre ativou totalmente um mecanismo para permitir que cidadãos de terceiros países evacuados do Oriente Médio passem com segurança pela ilha, à medida que a crise na região se agrava, disseram autoridades do governo nesta quarta-feira.

Um país solicitou a assistência do Chipre para a retirada de civis, e as autoridades cipriotas ofereceram facilidades a nove outros países para ajudar grupos menores de pessoas, disse o ministro das Relações Exteriores, Constantinos Kombos. Ele não identificou os países.

Kombos disse que, enquanto os aeroportos da região continuarem funcionando, o uso das instalações cipriotas pode ser desnecessário.

"Se, como resultado dos acontecimentos de ontem, os aeroportos da região fecharem, o plano (de retirada) entrará em ação", disse Kombos após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional da ilha.

Ele se referia ao ataque de mísseis do Irã na terça-feira contra Israel, que já havia lançado uma série de ataques contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano, dizimando seu comando superior.

Cerca de 60.000 pessoas saíram do Líbano passando pelo Chipre em 2006, durante o último conflito de grande escala entre Israel e o Hezbollah.

A ilha é o Estado membro da União Europeia mais próximo do Líbano, a cerca de 40 minutos de avião e 10 horas de barco. Algumas pessoas do Líbano já começaram a chegar à ilha em iates particulares, segundo autoridades cipriotas.

(Reportagem de Michele Kambas)