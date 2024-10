Chá de saquinho é tão bom quanto o natural? Entenda diferenças

Gelado, para refrescar nos dias de mais calor, ou quentinho, para aquecer nas épocas de frio, o chá é uma bebida versátil e que traz diferentes benefícios à saúde.

A infusão pode ser feita com folhas frescas ou secas e frutas naturais. Tem também a versão industrializada, em saquinho, que encontramos em qualquer supermercado. Mas será que todos são iguais?

Chá natural ou de saquinho: qual é o mais saudável?

Os chás naturais e os industrializados têm diferenças, sim, do ponto de vista nutricional.

Apesar de preservar alguns nutrientes, no processo de fabricação do chá industrializado são perdidos polifenóis e vitaminas, como a vitamina C, que é altamente volátil, além de diversos óleos essenciais, aroma e sabor. E isso também pode acontecer com as ervas secas que compramos em lojas de produtos naturais.

Por isso, a depender do benefício que você busca, o ideal é investir na bebida feita de folhas, caule ou raízes frescas.

Dica importante: na preparação, evite utilizar o processo de fervura, que ocasiona a perda de alguns benefícios das plantas. Assim que aparecerem as primeiras bolhas, desligue o fogo.

Com informações de reportagem de VivaBem.