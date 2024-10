Setor se antecipa e proíbe uso de cartões de crédito como pagamento em bets

A Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) decidiu proibir o uso de cartões de crédito como meio de pagamentos em bets. A decisão foi tomada em reunião extraordinária realizada na terça-feira (1º) e comunicada nesta quarta-feira (2).

O que aconteceu

Setor se antecipou. A medida estava programada para entrar em vigor em janeiro de 2025 por regra do Ministério da Fazenda. Abecs diz que medida se baseia em uma preocupação do setor em evitar o superendividamento e do crescimento das apostas no país.

Há preocupação sobre gastos com bets. Abecs diz que apostas podem gerar "impactos significativos no endividamento e no consumo relacionado ao varejo e ao setor de serviços".

Uso do cartão das bets é inexpressivo, segundo associação. Abecs diz que constatação veio com base em pesquisas feitas pelas bandeiras de cartões.

Por outro lado, é importante debater o veto ao uso de outras linhas de financiamento para fins de apostas. Como se sabe, o Pix é hoje o maior responsável pelos lances realizados em jogos online, tendo se mostrado um meio de acesso a linhas de crédito, como o cheque especial, e, por consequência, um importante vetor de endividamento.

Abecs, em nota

Bets autorizadas

Governo divulgou lista de sites de apostas esportivas que poderão continuar a operar no Brasil até o fim deste ano. A secretaria também informou que notificou os 26 estados e o Distrito Federal pedindo que eles enviassem as listas de empresas autorizadas em âmbito estadual. As informações enviadas até esta terça-feira foram incluídas na lista do MF.

A lista publicada pela secretaria tem 88 empresas autorizadas a atuar nacionalmente nas apostas esportivas. Algumas delas têm mais de uma marca no mercado. A lista está disponível no site oficial.

As bets que não estão na lista estão proibidas de funcionar e precisam devolver o dinheiro dos apostadores que ainda está em seu sistema. Essas empresas terão que deixar suas plataformas disponíveis até o dia 10 de outubro para que os apostadores possam sacar seus recursos.