Candidato a prefeito é preso por jogar dinheiro para eleitores no AM; veja

Candidato a prefeito de Coari, no Amazonas, Dr. Raione Cabral (Mobiliza), foi preso na manhã desta quarta-feira (2), após jogar dinheiro para os eleitores em uma praça pública da cidade.

O que aconteceu

Raione foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Eleições 2024, que combate crime eleitorais. O candidato foi detido por suspeita de irregularidades após lançar cédulas de dinheiro para seus eleitores durante um comício eleitoral no centro de Coari.

"Chuva de dinheiro" feita por Raione foi registrada em vídeo e divulgada nas redes sociais. As imagens mostram quando o candidato está sob uma espécie de palanque e, do alto, lança o dinheiro para a população, que se aglomera para conseguir pegar as cédulas de diferentes valores. Não há informações da origem do dinheiro.

PF diz que Raione Cabral foi levado para prestar depoimento. A Polícia Civil do Amazonas informou que o candidato infringiu dois artigos do Código Eleitoral que vedam aos candidatos dar, oferecer ou prometer dinheiro aos eleitores em troca de voto.

Raione Cabral disputa a Prefeitura de Coari pela primeira vez. Em 2016, ele disputou o cargo de vereador da cidade pelo PHS, mas não foi eleito. À Justiça Eleitoral, o candidato declarou não possuir bens.

O UOL entrou em contato com Raione Cabral por WhatsApp, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou o diretório estadual do Mobiliza para pedir posicionamento. Em ambos os casos, se as respostas forem enviadas, o texto será atualizado.