Bolsas da Europa operam em baixa, com Oriente Médio e dado de emprego dos EUA no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/10/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores seguem atentos à escalada do conflito no Oriente Médio e aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha perda marginal de 0,09%, a 520,38 pontos. Apenas o subíndice de turismo e lazer caía 1,1%, mas o do setor petrolífero e de gás avançava 1,9% e o de defesa subia 0,6%, ampliando ganhos do pregão anterior.

Ontem, o Irã lançou um ataque de mísseis contra Israel, gerando temores de uma guerra mais ampla no Oriente Médio. O embaixador israelense junto à Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, disse que a resposta ao Irã será "dolorosa".

No meio da manhã, investidores na Europa vão acompanhar pesquisa dos EUA sobre criação de empregos pelo setor privado, um dia após o relatório Jolts, primeiro indicador do mercado de trabalho americano desta semana, vir melhor do que o esperado. Na sexta-feira (04), os EUA divulgam seu principal relatório de emprego, conhecido como payroll.

Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,06%, a de Paris de mantinha estável e a de Frankfurt recuava 0,47%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,22%, 0,66% e 0,32%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com