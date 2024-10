Benfica goleia Atlético de Madrid (4-0) em Lisboa pela 2º rodada da Champions

O Benfica goleou o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (2) por 4 a 0, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Com gols do turco Kerem Aktürko?lu aos 13 minutos, do argentino Ángel Di María de pênalti no início do segundo tempo (52'), e na reta final de Alexander Bah (75') e Orkun Kokçu também de penalidade máxima (84'), os portugueses chegaram aos 6 pontos, em terceiro lugar, enquanto o 'Atleti' do técnico argentino Diego Simeone ficou com 3 pontos, em 23º.

Marcos Llorente teve que deixar o campo lesionado com meia hora de jogo e foi substituído pelo argentino Nahuel Molina.

Em sua primeira partida desde o surpreendente anúncio de sua aposentadoria da seleção francesa, aos 33 anos, Antoine Griezmann saiu depois, no intervalo.

Antes do início do jogo, os 'rojiblancos' souberam que a Comissão Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu fechar durante três jogos parte das arquibancadas do Estádio Metropolitano após os incidentes de domingo no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid.

"Eles foram melhores que nós em todos os momentos. A responsabilidade é obviamente minha (...) o pênalti veio muito rápido, perdemos por 2 a 0 imediatamente no segundo tempo e não geramos o que queríamos gerar", admitiu o técnico Simeone.

Sobre a sanção de três jogos, o treinador argentino destacou que "temos que aceitar o que nos ditaram e é uma grande oportunidade para o Atlético crescer como clube".

O time espanhol vai voltar ao estádio Metropolitano para o próximo jogo da Champions contra o francês Lille - que derrotou o atual campeão europeu Real Madrid - enquanto o Benfica vai receber o holandês Feyenoord.

