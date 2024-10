Atlântica Hospitais, do Bradesco Seguros, finaliza compra de 20% do Grupo Santa

A Atlântica Hospitais, controlada pelo Bradesco Seguros informou que concluiu a operação de compra de 20% do Grupo Santa. A operação foi anunciada em agosto do ano passado.

O Grupo Santa, fundado pelo médico José do Patrocínio Leal e com oito hospitais e 1.350 leitos, inicia uma nova fase de crescimento e expansão com a entrada da Atlântica Hospitais como investidor estratégico.

Isso reforça sua posição nos mercados onde já atua e abre oportunidades em novos mercados.