Até quando posso baixar o e-Título para usar no 1º turno das Eleições 2024

A data limite para baixar o e-título e conseguir usar o app ainda no primeiro turno é 5 de outubro, um dia antes da votação. No segundo turno, o prazo limite para baixá-lo também será a véspera do dia de votação, caso haja necessidade.

O e-Título, além de ser uma versão digital do título de eleitor, facilita o acesso a diversas funcionalidades, como consulta de local de votação e justificativa de ausência. A seguir, você confere como baixar o aplicativo e outras informações úteis para utilizá-lo corretamente no dia da eleição.

Como baixar o e-Título

Baixar o e-Título é simples e pode ser feito em poucos passos. Confira:

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet (Google Play para Android ou Apple Store para iOS). Busque por "e-Título" e faça o download gratuito do aplicativo. Após a instalação, abra o aplicativo e preencha os dados solicitados: nome completo, data de nascimento, CPF e, se houver, os nomes dos pais. Certifique-se de que todas as informações fornecidas sejam idênticas às cadastradas na Justiça Eleitoral. Caso prefira, também é possível preencher os dados automaticamente utilizando o QR Code do seu título eleitoral em papel. Se tudo estiver correto, o aplicativo será liberado e estará pronto para ser utilizado no dia da votação.

Quem pode usar o e-Título?

Para utilizar o e-Título como documento de identificação, o eleitor precisa ter realizado o cadastramento biométrico. Se a sua biometria estiver registrada, a sua foto aparecerá no aplicativo, permitindo o uso do e-Título como identificação oficial. Caso contrário, será necessário apresentar um documento oficial com foto no momento da votação.

Funções adicionais do e-Título

Além de servir como identificação no dia das eleições, o e-Título oferece diversas funcionalidades úteis:

Consulta de local de votação;

Emissão de certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais;

Justificativa de ausência às urnas;

Emissão e pagamento de multas eleitorais;

Inscrição como mesário voluntário.

Tudo isso sem a necessidade de comparecer a um cartório eleitoral, tornando o processo mais rápido e prático.

O que fazer se o e-Título não tiver foto?

Se o seu e-Título não exibir sua foto, você ainda poderá utilizá-lo, mas deverá apresentar um documento oficial com foto no dia da votação. Alguns exemplos de documentos aceitos incluem:

Carteira de identidade (RG);

Carteira de motorista (CNH);

Passaporte;

Carteira de trabalho;

Certificado de reservista.

Eleições 2024: datas

As eleições municipais de 2024 ocorrerão em duas datas principais:

Primeiro turno: 6 de outubro de 2024.

Segundo turno (se necessário): 27 de outubro de 2024.

O horário de votação será das 8h às 17h, no horário de Brasília, e mais de 156 milhões de eleitores devem comparecer às urnas em todo o Brasil, de acordo com o TSE.