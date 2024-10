Angra 1 reduz potência por problema em linha de transmissão

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A usina nuclear Angra 1 reduziu sua potência nesta quarta-feira devido a um problema em linhas de transmissão de energia de propriedade da Eletrobras, informou a Eletronuclear.

Segundo comunicado, a redução de potência ocorreu às 10h08 devido à abertura dos disjuntores de saída para as linhas de transmissão e, "sem ter como escoar toda a energia produzida por Angra 1, ocorreu a imediata e segura redução da geração de energia".

A carga de Angra 1 foi reduzida de 642 MWe para 22 MWe de forma a alimentar os barramentos auxiliares de operações e segurança da usina.

Às 11h09, após a normalização das linhas de transmissão, foi iniciada a subida de potência da usina, em processo que leva, em média, 24 horas para atingir 100% de carga, disse a Eletronuclear.

"A Eletronuclear informa que o evento não teve consequências para a segurança da usina, o meio ambiente, os trabalhadores e a população".

Mais tarde, a Eletrobras informou que em virtude de queimadas ocorridas no Estado do Rio de Janeiro, as linhas de transmissão que ligam a cidade de Angra dos Reis à Zona Oeste do Rio de Janeiro (LT 500 kV Angra / Zona Oeste) e à cidade de Nova Iguaçu (LT 500 kV Angra / Nova Iguaçu) foram automaticamente desligadas "pelo correto funcionamento dos equipamentos de proteção".

Segundo a Eletrobras, "as linhas foram religadas em oito minutos e não houve nenhuma perda de carga ou impacto no fornecimento para consumidores".

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Letícia Fucuchima; edição de Marta Nogueira)