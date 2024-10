Alemanha cobra conclusão 'rápida' de acordo Mercosul-UE

SÃO PAULO, 2 OUT (ANSA) - O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, cobrou nesta quarta-feira (2) uma conclusão rápida das negociações para um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

Em discurso em Berlim, o líder alemão disse que as discussões técnicas estão "bastante avançadas" e que "a ampla maioria dos Estados-membros da UE apoia o acordo politicamente".

"Precisamos de pragmatismo e flexibilidade de todos os lados para os metros finais das negociações, porque o acordo com o Mercosul será um marco para diversificar e fortalecer a resiliência de nossa economia", declarou Scholz, acrescentando que as tratativas têm de ser "concluídas rapidamente".

As negociações chegaram a ser finalizadas em 2019, mas foram reabertas no início do ano passado, após o Mercosul, especialmente o Brasil, rechaçar novas exigências ambientais por parte de Bruxelas.

Além disso, o acordo enfrenta oposição do presidente da França, Emmanuel Macron, e de agricultores de toda a UE, que temem a concorrência de produtos agropecuários mais competitivos do Mercosul. (ANSA).

