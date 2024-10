Ações de Hong Kong sobem com estímulo da China; setores imobiliário e financeiro lideram alta

HONG KONG (Reuters) - As empresas imobiliárias e financeiras chinesas lideraram os ganhos no mercado acionário de Hong Kong nesta quarta-feira, uma vez que as medidas de estímulo da China e regras menos rígidas para a compra de casas continuaram a estimular o sentimento.

O índice de referência Hang Seng subiu 6,2%, para 22.443,73 pontos - o maior ganho percentual em um dia desde novembro de 2022 e chegando à sexta sessão consecutiva de alta.

O mercado de Hong Kong reabriu após o feriado do Dia Nacional na terça-feira; mas os mercados da China continental permanecem fechados para um feriado de uma semana.

"Na China, a situação do setor imobiliário parece ter se estabilizado, o que pode muito bem funcionar como um catalisador para as ações, muitas das quais estão atualmente com preços muito atraentes", disse a AllianzGI. "Esperamos um ambiente mais favorável no quarto trimestre de 2024 para os mercados acionários chineses."

Os investidores globais se prepararam para apostar na China novamente, em uma grande mudança de sentimento provocada pela iniciativa de Pequim para reverter a desaceleração econômica e reavivar o interesse de longo prazo em seus mercados de ações.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,18%, a 37.808 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 6,20%, a 22.443 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,22%, a 2.561 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não abriu.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,10%, a 3.584 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,13%, a 8.198 pontos.