Nove em dez líderes de PMEs têm dificuldade financeiras nos seus negócios

Nove a cada dez líderes de PMEs (Pequenas e Médias Empresas) afirmam ter dificuldade na gestão financeira de seus negócios (90%), são responsáveis pela tomada de decisão de ao menos cinco áreas (98%), e executam a tarefa de quatro áreas (96%), em média. Tudo isso leva a uma sobrecarga pessoal e restringe a possibilidade de inovar e crescer.

Os dados são da pesquisa "Cabeça de Dono", feita pelo Itaú Empresas em parceria com o Instituto Locomotiva, divulgada na sexta-feira (27). Eles apontam os gargalos em empresas com faturamento de R$ 360 mil a R$ 50 milhões. Apesar do faturamento menor que empresas grandes, essas pequenas e médias empresas movimentam R$ 1,5 trilhão ao ano, o que equivale a 30% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Juntas, elas representam 50% dos empregos ativos. Foram ouvidos 1.001 homens e mulheres líderes de empresas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Desafios finaceiros

90% dos líderes afirmam ter dificuldade na gestão financeira. O desafio envolve criar capital de giro e aumentar o faturamento.

Nove em dez dos entrevistados apontam dificuldade para crescer e inovar. Os empresários afirmam não conseguir criar ou manter uma reserva financeira para lidar com adversidades ou controlar despesas e cortar custos. Entre eles, 38% afirmam ter muita dificuldade.

90% dos empresários citaram o cenário externo e competitivo como uma grande dificuldade. Entre eles, 48% têm muita dificuldade com o que acontece não só entre os concorrentes, mas também na economia do país.

Solidão e sobrecarga

Os empresários concentram a maioria das decisões. A pesquisa apontou que 98% deles são responsáveis pelas decisões de cinco áreas, em média, e 96% dos líderes executam tarefas de quatro áreas, em média.

Há solidão na gestão e execução de três a cada quatro PMEs. A pesquisa indicou que 37% dos líderes assumem sozinhos as decisões e 33% são os únicos responsáveis pelas tarefas.

Quadro restringe o potencial de crescimento das empresas. Segundo Carlos Eduardo Peyser, diretor do Itaú Empresas, os dados reforçam uma sobrecarga no trabalho, o que pode impactar no potencial de desenvolvimento dos negócios.

A gestão é multitarefa. É o chamado 'pau-para-toda-obra', em que os líderes tomam a frente em várias áreas

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva

Os líderes de PMEs estão cansados, sobrecarregados e estressados. 50% afirmam sentir cansaço. No recorte por gênero, o percentual é maior entre mulheres: 53% delas se sentem cansadas, contra 47% dos homens em cargos de liderança. Já 44% estão estressados. Em relação às mulheres, o dado é de 46%, contra 42% entre os homens.