++ Alcaraz derrota Sinner e é campeão em Pequim ++

SÃO PAULO, 2 OUT (ANSA) - O espanhol Carlos Alcaraz, 3º no ranking mundial, venceu o italiano Jannik Sinner (1º) por 2 sets a 1 e conquistou o título do ATP 500 de Pequim. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.