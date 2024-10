Venezuela volta a contar com Yangel Herrera contra Argentina e Paraguai nas Eliminatórias

A Venezuela poderá contar com o meia Yangel Herrera para enfrentar Argentina e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos dias 10 e 15 de outubro, segundo a lista de convocados divulgada nesta terça-feira (1º) pela federação local.

Herrera, jogador do Girona da Espanha, voltará a campo depois de ficar de fora dos jogos anteriores da 'Vinotinto' no torneio classificatório devido a uma lesão muscular na perna esquerda: uma derrota por 4 a 0 para a Bolívia, a 4.150 metros acima do nível do mar, em El Alto, e um empate em 0 a 0 com o Uruguai em Maturín.

Ele havia sido incluído na lista, mas foi cortado na última hora.

Herrera e o artilheiro Salomón Rondón, do mexicano Pachuca, são os destaques da lista de convocados divulgada pela Federação Venezuelana de Futebol (FVF).

A convocação feita pelo técnico da 'Vinotinto', o argentino Fernando 'Bocha' Batista, mantém a linha de incluir jovens jogadores nascidos no exterior, com pais venezuelanos, ou que migraram da Venezuela ainda crianças.

As novidades desta vez são Daniele Quieto, de 18 anos e jogador das categorias de base da Inter de Milão, e Víctor Fung e Yair Ramos, de 17 e 18 anos e integrantes das equipes juvenis dos americanos Inter Miami e Cincinnati FC. Ramos fez parte do time juvenil do Caracas, na Venezuela.

Dos convocados, sete jogadores atuam no futebol brasileiro: o zagueiro Nahuel Ferraresi (São Paulo), o volante José Martínez (Corinthians), os meias Tomás Rincón e Nicola Profeta (ambos do Santos), o ponta-esquerda Yefferson Soteldo (Grêmio), o meia-atacante Jefferson Savarino (Botafogo) e o atacante Kervin Andrade (Fortaleza).

- Lista de convocados:

Goleiros: Rafael Romo (Universidad Católica, Equador), Joel Graterol (América de Cali, Colômbia) e José Contreras (Águilas Doradas, Colômbia).

Defensores: Yordan Osorio (Parma, Itália), Nahuel Ferraresi (São Paulo, Brasil), Christian Makoun (PFC Levski Sofia, Bulgária), Yiandro Raap (PSV Eindhoven, Holanda), Delvin Alfonzo (Millonarios, Colômbia), Miguel Navarro (Talleres, Argentina), Víctor Fung (Inter Miami, EUA), Alexander González (Emelec, Equador), Jon Aramburu (Real Sociedad, Espanha), Teo Quintero (Sparta Rotterdam, Holanda), Bianneider Tamayo (Universidad de Chile, Chile), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Alessandro Milani (Lazio, Itália), Rubén Ramírez (Cusco, Peru) e Luis Balbo (Fiorentina, Itália).

Meio-campistas: José Martínez (Corinthians, Brasil), Tomás Rincón (Santos, Brasil), Yangel Herrera (Girona, Espanha), Cristian Cásseres (Toulouse, França), Nicola Profeta (Santos, Brasil), Telasco Segovia (Casa Pia, Portugal), Yair Ramos (Cincinnati FC, EUA), Giovanny Sequera (Philadelphia Union, EUA), Bryant Ortega (Al Itthad, Arábia Saudita), Daniele Quieto (Inter de Milán, Italia), Yefferson Soteldo (Grêmio, Brasil), Jefferson Savarino (Botafogo, Brasil), David Martínez (Los Angeles FC, EUA), Daniel Pereira (Austin, EUA), Darwin Machís (Valladolid, Espanha), Eduard Bello (Barcelona, Equador), Kervin Andrade (Fortaleza, Brasil) e Leenhan Romero (Universidad Católica, Chile).

Atacantes: Salomón Rondón (Pachuca, México), Jhonder Cádiz (León, México), Lorenzo D'Agostini (Lazio, Itália) e Jesús Ramírez (Vitoria Guimarães, Portugal).

erc/ol/aam/cb

© Agence France-Presse