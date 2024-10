Vendas de veículos novos nos EUA caem no 3º tri

Por Nathan Gomes

(Reuters) - As principais montadoras dos Estados Unidos relataram uma queda nas vendas do terceiro trimestre nesta terça-feira, prejudicadas por menos dias de vendas e gastos mais fracos dos consumidores.

As montadoras norte-americanas têm dependido de crossovers e caminhonetes há anos para impulsionar a maior parte de suas vendas, mas esse crescimento está começando a diminuir à medida que os clientes trabalham com orçamentos mais apertados devido às incertezas econômicas.

A General Motors relatou uma queda de 2,2% nas vendas trimestrais, com a demanda enfraquecendo por algumas de suas picapes grandes, como a Silverado, a mais vendida da montadora.

A Ford deve divulgar na quarta-feira um crescimento de vendas mais fraco para o terceiro trimestre, de acordo com dados da Cox Automotive.

Enquanto isso, a Toyota divulgou queda de 8% nas vendas.

Os especialistas do setor esperavam que as montadoras se recuperassem com vendas mais fortes no terceiro trimestre, mas os descontos oferecidos não foram suficientes para revigorar a demanda.

"Os consumidores continuam a ser pressionados pelas altas taxas de juros e pela lenta redução dos preços dos veículos", disse Chris Hopson, analista principal da S&P Global Mobility.

A Stellantis, controladora da Chrysler, cortou na segunda-feira previsão de lucro para 2024 e alertou que gastará mais dinheiro do que o esperado devido à fraca demanda global e à concorrência de rivais chineses que oferecem carros mais baratos.

Os compradores agora estão optando por modelos mais acessíveis, como picapes compactas e SUVs, como a Maverick, da Ford, e o Trax, da GM

Utilitários subcompactos e carros compactos são dois dos segmentos de veículos com maiores vendas unitárias atualmente, ajudados por preços menores, disse Charlie Chesbrough, economista sênior da Cox Automotive.

A Hyundai teve aumento de 5% nas vendas trimestrais, auxiliada pelas vendas de variantes híbridas de crossovers, como o Tucson e o Santa Fe. A empresa irmã, Kia, teve queda de quase 7% nas vendas do trimestre.