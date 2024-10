Vale e europeia GEP fecham acordo para avaliar produção de hidrogênio verde no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale anunciou nesta terça-feira uma parceria com a europeia Green Energy Park (GEP) para estudar a viabilidade de instalação de uma unidade de produção de hidrogênio verde no Brasil.

A expectativa é que, no futuro, a planta possa fornecer o combustível renovável para o "mega hub" da Vale, complexo industrial que será construído no país para fabricação de produtos siderúrgicos de baixo carbono, em meio à estratégia de descarbonização da mineradora.

Segundo as empresas, a iniciativa conjunta poderá criar uma plataforma aberta a parcerias internacionais, nas quais siderúrgicas globais poderão adquirir e produzir no Brasil o HBI ("hot-briquetted iron" ou ferro-esponja), um produto intermediário entre minério de ferro e aço que é visto como importante para o processo de descarbonização da cadeia siderúrgica.

"Estamos aproveitando as vantagens competitivas do Brasil, como minério de ferro de alta qualidade e energia renovável abundante, para potencialmente desenvolver o fornecimento de hidrogênio verde, o que permitirá a oferta de um HBI 'verde' com alto valor agregado às siderúrgicas europeias", disse Ludmila Nascimento, diretora de Energia e Descarbonização da Vale, em comunicado.

"Ao mesmo tempo, induzimos a neoindustrialização do Brasil, baseada na economia de baixo carbono, e contribuímos para o combate às mudanças climáticas", acrescentou a executiva.

A Green Energy Park, que é apoiada pelo programa Global Gateway da Europa, pretende construir e operar uma planta integrada de produção de hidrogênio, incluindo tecnologia de eletrolisadores de última geração, instalações de armazenamento e manuseio de hidrogênio e seus derivados.

No Brasil, a GEP já firmou acordo com a Eletrobras para que a companhia forneça energia renovável de longo prazo para seu projeto de hidrogênio verde no Piauí.

(Por Letícia Fucuchima)