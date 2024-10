Vagas de emprego em aberto nos EUA se recuperam em agosto; contratações moderam

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram de forma inesperada em agosto, depois de duas quedas mensais consecutivas, mas o número de contratações foi moderado e consistente com a desaceleração do mercado de trabalho.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, subiram em 329.000, atingindo 8,040 milhões no último dia de agosto, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Os dados de julho foram revisados para cima, mostrando 7,711 milhões de posições não preenchidas, em vez dos 7,673 milhões informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 7,660 milhões de vagas em aberto.

As contratações caíram 99.000 para 5,317 milhões. As demissões diminuíram em 105.000, para 1,608 milhão.

No mês passado, o Federal Reserve cortou a taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020, em um sinal de preocupação crescente com a saúde do mercado de trabalho.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse em uma conferência na segunda-feira que "as condições do mercado de trabalho claramente esfriaram no ano passado", mas acrescentou que "este não é um Comitê (Federal de Mercado Aberto) que sente que está com pressa para cortar os juros."

Espera-se que o Fed reduza os juros novamente em novembro e dezembro. O foco agora se volta para o relatório de emprego fora do setor agrícola de setembro, que será divulgado na sexta-feira.

(Por Lucia Mutikani)