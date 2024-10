Usar muita roupa preta pode revelar comportamentos e afetar a saúde

O preto é uma das cores mais adotadas no vestuário, destacando-se por sua praticidade e por transmitir elegância e discrição. Mas a cor também pode estar relacionada a emoções e comportamentos individuais.

Significado de usar roupa preta

Segundo peritos nesse assunto, indivíduos que têm uma predileção pela cor preta e a utilizam com regularidade em suas vestimentas frequentemente exibem características distintas. A psicologia investiga como essa cor pode impactar a percepção pessoal, além de influenciar a identidade e o caráter.

Em uma entrevista ao site ABC, a psicóloga Lara Ferreiro comentou que vestir preto pode "simbolizar força e seriedade". Ela também destaca que a escolha da cor preta influencia como as pessoas se percebem. Para muitos, "essa tonalidade também evoca uma sensação de paz".

Além disso, ela observa que o preto pode estar ligado à melancolia e à nostalgia, mas, simultaneamente, proporciona uma sensação de segurança e proteção. De maneira geral, quem opta por essa cor tende a transmitir confiança e a exibir uma identidade pessoal marcante, afirma a psicóloga.

Ferreiro ressalta que as vestimentas pretas não apenas suscitam uma variedade de emoções em quem as veste, mas também podem revelar aspectos significativos da personalidade. Além disso, aqueles que usam essa cor podem impactar a maneira como as pessoas ao seu redor percebem suas escolhas.

Segundo a psicóloga, indivíduos que frequentemente optam pelo preto podem ter a intenção de passar despercebidos, o que pode ocorrer por serem mais introvertidos ou devido a inseguranças em relação à aparência.

Assim, indivíduos que optam pelo preto geralmente são percebidos como elegantes e enigmáticos, frequentemente transmitindo uma aura de criatividade e rebeldia. Essa escolha pode também transmitir intimidação e poder, além de refletir traços relacionados ao individualismo.

Quando pode fazer mal à saúde

Imagem: iStock

Usar roupa escura, como as de tonalidade preta, no calor enquanto se exercita é ruim, ainda mais se a pessoa não conseguir se hidratar adequadamente.

A roupa preta durante a atividade física dificulta a perda de calor. A pessoa esquenta mais, a temperatura corporal sobe e ela perde mais água. O grande problema é que com a perda de água, a pessoa desidrata.

Aumentar a temperatura corporal pode levar à hipertermia. Isso pode colocar o corpo em risco, a pessoa pode até perder a consciência, desmaiar, esclarece o médico do esporte Guilherme Dilda.

Antes, as pessoas vestiam camiseta velha de algodão e saíam no calor para treinar, mas hoje existem mais opções de vestuário com tecnologias que ajudam a proteger do calor excessivo, como as roupas com proteção UV.

*Com informações de reportagens publicadas em 26/01/2022 e 05/01/2022