TIM Brasil fecha apoio com cúpula do W20

SÃO PAULO, 1 OUT (ANSA) - A cúpula do Women 20 (W20), grupo de engajamento que discute questões relacionadas a mulheres dentro do G20, recebeu o apoio da TIM Brasil.

O objetivo do núcleo é defender políticas públicas, empoderamento econômico das mulheres e equidade de gênero.

A parceria da empresa foi realizada em Roma, na Itália, com as presenças da chefe do W20, Adriana Carvalho, da VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil, Maria Antonietta Russo, e da VP de Comunicação Institucional e Sustentabilidade da TIM, Maria Enrica Danese.

"Promover ações práticas pela igualdade entre homens e mulheres faz parte da agenda estratégica da TIM no Brasil e na Itália, pois além de impulsionar o crescimento da organização e das nossas pessoas, contribui para a transformação social que queremos deixar como legado. Somos mais do que aliados desta causa: somos parte fundamental de um ecossistema que pensa, dialoga e adota ações práticas e efetivas para que as mudanças ocorram de fato, pois não há futuro sustentável sem equidade de gênero", afirmou Russo.

Além de atuar há anos no combate à violência de gênero, em 2023, a TIM superou metas internas estipuladas para 2025 ao atingir 37% de mulheres em cargos de liderança, o que mostra sua abertura em garantir oportunidades de crescimento para as mulheres.

O W20 teve início na última segunda-feira (30) e vai até a próxima quarta (2) no Rio de Janeiro. (ANSA).

