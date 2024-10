Tesouro: decisão da Moodys reforça tendência de melhora das notas de crédito

O Ministério da Fazenda, por meio do Tesouro Nacional, afirmou nesta terça-feira, 1, que a decisão da agência de classificação de risco Moodys de elevar a nota de crédito soberano do Brasil de Ba2 para Ba1, mantendo a perspectiva do rating positiva, reforça a tendência de melhora das notas de crédito do País, iniciada em 2023. Com essa decisão, o Brasil fica agora a um passo do grau de investimento pela agência.

Em nota, a pasta reafirmou seu compromisso com a melhoria contínua dos resultados fiscais e com esforços para aumentar a arrecadação e conter gastos. "Além de estabilizar a relação dívida/PIB, um balanço fiscal mais robusto contribuirá para a redução das taxas de juros e a melhoria das condições de crédito, criando um ambiente favorável à expansão dos investimentos públicos e privados", diz o documento divulgado à imprensa.

O Ministério avalia que a elevação da nota de crédito pela Moodys reflete o reconhecimento dos avanços nas contas públicas, de um cenário propício ao crescimento e da solidez dos fundamentos da economia brasileira.