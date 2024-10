Sinner derrota Bu por 2 a 0 e vai à final em Pequim

ROMA, 1 OUT (ANSA) - O italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, derrotou o chinês Yunchaokete Bu (96º) por 2 sets a 0 e se classificou para a final do ATP 500 de Pequim, torneio do qual foi campeão no ano passado.

Sinner venceu o primeiro set por 6-3, mas viu o adversário, revelação da competição, endurecer o jogo no segundo, que terminou com placar de 7-6.

Na final, o italiano defenderá o título contra o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro no ranking mundial. Sinner vive a melhor temporada da carreira e já tem seis taças em 2024, incluindo os Grand Slams da Austrália e dos Estados Unidos.

Já Alcaraz, campeão em Roland Garros e Wimbledon, vai atrás de seu quarto troféu na temporada. Os dois tenistas já se enfrentaram nove vezes, com cinco vitórias para o espanhol e quatro para o italiano. (ANSA).

