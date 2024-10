Samsung lança Galaxy S24 FE com tela grande e recursos avançados de IA

A Samsung lançou hoje (1º) no Brasil o Galaxy S24 FE (Fan Edition), que oferece recursos premium por um preço mais baixo que o dos aparelhos da mesma família. Ele conta com uma tela de 6,7 polegadas e funções de inteligência artificial para edição de imagens, tradução de conversas e mais.

O novo celular custa a partir de R$ 5.499 (R$ 4.949,10 à vista no site da Samsung), na versão com 256GB. Para comparação, o Galaxy S24 com o mesmo armazenamento interno foi lançado por R$ 6.499 no início do ano — hoje já é possível encontrá-lo com descontos.

O que o S24 FE tem de bom?

Todos os anos, a versão "fan edition" foca em trazer novidades à linha S, de acordo com o feedback dos fãs, e prezando o custo-benefício. Nas especificações, o S24 FE se posiciona entre o S24 e o S24+. Confira a seguir os destaques do lançamento:

Design. Por fora, ele tem a cara da linha, com laterais retas em alumínio e traseira em vidro. O tamanho é grande, igual ao do S24+. São quatro opções de cores: verde, azul, cinza e grafite.

Tela. O display Amoled está maior e mais brilhante do que as gerações FE anteriores. São 6,7 polegadas (maior que o do S24, que tem 6,2), com brilho máximo de 1900 nits e taxa de atualização de até 120 Hz, para melhor experiência em jogos e vídeos. O Vision Booster otimiza a cor e o contraste para melhor visibilidade mesmo sob luz, segundo a Samsung.

Câmeras. São três lentes traseiras: grande-angular de 50 MP; telefoto de 8 MP com zoom óptico de 3x; ultra-angular de 12 MP. Já o sensor de selfie tem 10 MP. É um conjunto versátil, similar ao do S24 e S24+.

Samsung Galaxy S24 FE Imagem: Marcella Duarte/UOL

Fotografia aprimorada com IA. Entre os recursos que melhoram a experiência das câmeras, estão:

ProVisual Engine: usa IA para capturar imagens com mais detalhes, texturas e cores.

Foto Inteligente: melhora uma foto já tirada, com ajustes automáticos de brilho, contraste e outros.

Nightography: melhora o desempenho sob pouca luz, para cenas e retratos noturnos.

Edição e criação de imagens com IA. O S24 já chega com um pacote avançado de Galaxy AI para fotos. Vale destacar:

Edição Generativa: permite apagar pessoas ou objetos indesejados, mudar de lugar ou aumentar/diminuir elementos das cenas.

Sugestões de Edição: remove falhas incômodas, como reflexos e sombras, com o toque de um botão.

Esboço para Imagem: basta rabiscar o que deseja sobre a imagem que a IA vai incluir o elemento, com detalhes e sombras -- pode ser qualquer coisa, um gato, uma bola e até um chapéu na cabeça de alguém.

Studio Retrato: cria versões artísticas de fotos de pessoas, em quatro opções de estilo: gibi, desenho 3D, aquarela e esboço.

Abelha e gato foram incluídos com o recurso Sketch to Image Imagem: Marcella Duarte/UOL

IA para facilitar o dia a dia. O celular também vem com recursos com inteligência artificial generativa úteis para tarefas cotidianas, como:

Intérprete: traduz falas de pessoas em idiomas diferentes em tempo real, seja em diálogos (Modo Conversa) ou apresentações e palestras (Modo Escuta).

Tradução simultânea: traduz chamadas em tempo real, em diversas línguas, seja em uma ligação telefônica normal ou via aplicativos populares de terceiros.

Compositor: ajuda a redigir emails, mensagens, postagens para redes sociais e mais. Basta inserir algumas palavras-chave ou pequenas frases, que o Galaxy AI gera um texto completo, ajustada ao tom e ao estilo pessoal para revisão.

Assistente de Notas: ajuda a organizar grandes blocos de texto corrido, por exemplo, anotações de aulas ou reuniões. A inteligência artificial oferece formatação, organização em tópicos, correção ortográfica, resumo e tradução. Também pode criar notas com base em gravações de áudio, com o recurso de transcrição, e traduzir textos em arquivos PDF.

Circule para Pesquisar: facilita as pesquisas no Google (basta circular ou tocar em uma imagem ou texto para saber mais) e oferece instruções para resolver problemas matemáticos.

Desempenho. O Galaxy S24 FE é equipado com o novo processador Exynos 2400e, da própria Samsung. É uma versão "lite" do Exynos 2400 (do S24 e S24+), mais econômica, mas que promete manter o bom desempenho. Para ajudar nesse processo, são 8GB de RAM (assim como no S24; no S24+ são 12GB). Segundo a marca, ele é duas vezes mais rápido que o S23 FE.

Bateria. Está maior, com 4700 mAh e carregamento a 25W. Para comparação, a do S24 é de 4000 mAh e a do 24+ de 4900 mAh.

Samsung Galaxy S24 FE chega nas cores cores grafite, verde, cinza e azul Imagem: Divulgação

Preço e disponibilidade

O Galaxy S24 FE começou a ser vendido nos canais da Samsung, em duas opções de configuração:

8GB RAM + 256GB armazenamento interno: R$ 5.499 (até 12x sem juros)

8GB RAM + 512GB armazenamento interno: R$ 6.499 (até 12x sem juros)

