Paes oscila para baixo, mas segue líder no Rio, diz pesquisa Real Time

O prefeito Eduardo Paes (PSD) segue isolado na liderança da disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com chances de reeleição no primeiro turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (1).

O que aconteceu

Prefeito oscilou dois pontos para baixo, mas segue à frente, com 55% das intenções de voto. Na última pesquisa Real Time, divulgada em 24 de setembro, Paes aparecia com 57%.

Em segundo, está Alexandre Ramagem (PL), com 23%. Ele oscilou um ponto percentual para cima em relação ao último levantamento, no qual aparecia com 22%.

Tarcísio Motta (PSOL) oscilou um ponto para cima e foi para 7%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, ele está tecnicamente empatado com Carol Sponza (Novo) e Rodrigo Amorim (União), ambos com 2%, e Marcelo Queiroz (PP), com 1%.

Demais candidatos não pontuaram. Nulos e brancos são 6%, e indecisos ou que não responderam, 4%.

Veja resultado completo

Eduardo Paes (PSD): 55% (tinha 57%)

55% (tinha 57%) Alexandre Ramagem (PL): 23% (tinha 22%)

23% (tinha 22%) Tarcísio Motta (PSOL): 7% (tinha 6%)

7% (tinha 6%) Carol Sponza (Novo): 2% (tinha 2%)

2% (tinha 2%) Rodrigo Amorim (União): 2% (tinha 1%)

2% (tinha 1%) Marcelo Queiroz (PP): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Cyro Garcia (PSTU): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Henrique Simonard (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Juliete Pantoja (UP): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Nulo/Branco: 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Não sabe/Não respondeu: 4% (eram 4%)

Segundo turno

Em simulação entre os dois primeiros colocados, Paes e Ramagem, o prefeito venceria. Veja abaixo:

Eduardo Paes (PSD): 59%

59% Alexandre Ramagem (PL): 30%

30% Nulo/Branco: 7%

7% Não sabe/Não respondeu: 4%

Metodologia. Encomendada pela Record, a pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 28 e 30 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado sob o número RJ-01997/2024.