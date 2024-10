Horário de votação no domingo: que horas abrem e fecham seções eleitorais

O primeiro turno das Eleições 2024 acontecerá em todo o país no próximo domingo, dia 6 de outubro. Todas as seções eleitorais funcionarão a partir do horário de Brasília.

Qual é o horário da votação?

A votação será aberta a partir das 8h (horário de Brasília), com o encerramento às 17h (também do horário de Brasília). Ao todo, os eleitores terão nove horas para votar. A informação é do calendário eleitoral das Eleições Municipais de 2024, divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Isso significa que cidades em fusos diferentes deverão se adequar ao horário da capital federal. A medida atinge todos os municípios do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. No Amazonas, a resolução vale para 62 municípios — que se dividem em dois fusos.

Antes disso, a partir das 7h, será feita a instalação da seção eleitoral, com emissão dos Relatórios Zerésima e Resumo da Zerésima da urna eletrônica instalada.

Já a partir das 17h, depois do encerramento da votação, começará a emissão dos boletins de urna e a divulgação dos resultados da votação, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções.

O 1º turno das Eleições 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, somente em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.