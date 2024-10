Testei protetor solar La Roche-Posay: 'Absorção rápida, sem rosto grudento'

O uso diário do protetor solar facial é um cuidado que eu não abro mão há anos. Afinal, é "chover no molhado" afirmar o quanto a proteção da pele à exposição solar é importante. Nessa rotina de cuidados, já testei vários protetores e um deles me surpreendeu com uma absorção rápida e toque realmente seco na pele: o Anthelios XL Protect, da La Roche-Posay.

A seguir, conto como foi a minha experiência ao utilizar o produto, os pontos de atenção e para quem pode ser indicado.

O que gostei

Proteção solar alta. Oferece proteção solar de 60 FPS, considerada altíssima, bem como PPD 27. FPS é a sigla para Fator de Proteção Solar, que mede o tempo que a pele demora para ficar avermelhada ao ser exposta à radiação UVB.

Já a sigla PPD significa, em inglês, Persistent Pigment Darkening (Escurecimento Persistente do Pigmento, em tradução livre), e indica o grau de proteção contra raios UVA.

Protetor solar facial La Roche-Posay tem textura gel creme Imagem: Juliana Almirante

A radiação UVB é responsável por deixar a pele vermelha depois da exposição ao sol, o que pode causar queimaduras. Por sua vez, a radiação UVA é responsável pelo envelhecimento precoce, causando manchas e rugas.

Na hora de escolher um protetor solar é importante que ele ofereça proteção contra as radiações UVB e UVA — o que é o caso desse produto da La Roche-Posay.

Segundo a marca, ele conta com uma tecnologia chamada XL Protect: com complexo antioxidante que garantem proteção contra UVB, UVA e radicais livres.

Absorção rápida e sem pele esbranquiçada. O produto tem coloração branca e textura gel creme, que é consistente. Ao passar o produto no meu rosto, essa cor esbranquiçada do protetor sumiu da pele depois de alguns segundos, dando um efeito, de fato, transparente.

Oil free. Outro ponto que me atraiu é que a fórmula dele é livre de óleos. Para mim, que tenho a pele oleosa, com tendências ao surgimento de espinhas, esse é o tipo de produto mais indicado. Também não senti qualquer aumento na oleosidade da minha pele, tampouco surgiram espinhas após o uso.

Pele sequinha. Com a absorção rápida, o rosto não fica grudento. Pelo contrário, a pele fica bem sequinha e dá para aplicar outros produtos depois, como maquiagem, sem pesar.

Hidrata e suaviza a pele. O protetor solar facial tem vitamina E (propriedades antioxidantes que diminuem danos causados pelos radicais livres) e água termal da La Roche-Posay (com propriedades hidratantes, além de acalmar e diminuir a irritação).

Para mim é um benefício extra ficar protegida contra os raios solares e ainda ter uma ajuda em outros cuidados com a minha pele.

Pontos de atenção

Preço alto. O produto tem um preço elevado, quando comparado com opções de outras marcas, que também oferecem proteção FPS60.

Tampa aberta protetor solar facial La Roche-Posay Imagem: Juliana Almirante

Rende pouco. O protetor é vendido em uma embalagem de 40g. Com uso diário pela manhã e ao menos uma reaplicação ao longo do dia, ele durou cerca de dois meses.

Embalagem acumula produto na borda. Ele é do tipo bisnaga, com a tampa na parte de baixo. Com isso, o protetor fica acumulado na borda ao longo do uso, formando uma espécie de crosta. Isso diminui o aproveitamento do creme, pois fica endurecido na borda e acaba sendo desperdiçado.

Textura densa. Tem uma textura mais encorpada. Então é preciso passar na pele com um pouco mais de força para espalhar, diferentementemente do que acontece com um protetor de textura mais líquida.

O que mudou para mim?

A absorção rápida do produto em minha pele agiliza bastante a minha rotina de skincare. Assim que limpo e hidrato o meu rosto, posso aplicar o protetor e ficar despreocupada com a possibilidade de o produto transferir para a roupa, por exemplo.

Também uso maquiagem frequentemente, então o fato de o protetor ter absorção rápida e deixar a pele sequinha deixa a aplicação da make mais prática. Dá para aplicar base depois de usar o protetor sem sentir a pele grudenta.

Para quem o produto é indicado?

Segundo a La Roche-Posay, ele é indicado para todos os tipos de pele: mista, normal, seca ou oleosa. Mas, como é livre de óleos, é o tipo mais recomendado para peles oleosas, o que é o meu caso.

A absorção rápida pode agradar quem prioriza uma rotina de cuidados mais prática com a pele, que não exige investir muito tempo.

É bom lembrar que o filtro solar deve ser usado na pele todos os dias, ainda que o tempo esteja nublado, por exemplo, porque a radiação UV consegue atravessar as nuvens.

Também é indicado complementar a proteção com roupas, óculos e chapéus. Por último, a consulta a um dermatologista regularmente pode indicar os produtos mais adequados ao seu tipo.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.