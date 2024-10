PF vasculha casa de suspeito por incêndio no Parque Nacional

A Polícia Federal vasculhou a casa de um dos suspeitos de incendiar Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, no Parque Nacional de Brasília, no último dia 25. Ele seria o dono e condutor do carro usado para incendiar a área na região da Ponte Alta do Gama. O veículo foi apreendido e vai passar por perícia.

Segundo a corporação, o incêndio pode ter atingido mais de 380 hectares, o equivalente a 570 campos de futebol. A ação dos criminosos foi registrada em câmeras de vigilância, que filmaram o veículo parando na área de proteção e os suspeitos ateando fogo no local. O alvo da PF foi visto com um segundo suspeito, ainda não identificado.

A diligência foi cumprida nesta segunda-feira, 30, no bojo de um dos quatro inquéritos abertos pela PF para identificar os responsáveis pelos incêndios que assolaram o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, e em regiões do DF, na Floresta Nacional e no Parque Nacional de Brasília.

Se condenados, os suspeitos poderão responder pelos crimes de causar incêndio florestal, dano à unidade de conservação e dentre outros, indicou a corporação.