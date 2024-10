Parlamento confirma Shigeru Ishiba como novo premiê do Japão

TÓQUIO, 1 OUT (ANSA) - O político Shigeru Ishiba tornou-se oficialmente nesta terça-feira (1º) o novo primeiro-ministro do Japão, após aprovação do Parlamento, e anunciou a formação de seu governo.

A votação no Parlamento, onde a coligação governista tem maioria, foi apenas uma formalidade depois da eleição de Ishiba, ocorrida na sexta-feira passada, como líder do Partido Liberal Democrata (PLD), de direita conservadora, que comanda o país de maneira quase ininterrupta desde 1955.

Ishiba, 67 anos, obteve 143 votos a favor dos 242 no Senado e 291 dos 461 votos na Câmara baixa do Parlamento. O Partido Liberal Democrático tem maioria em ambas as câmaras. Seu novo gabinete de 20 ministros inclui uma mistura de rivais e aliados e apenas duas mulheres, menos da metade da administração anterior.

O político veterano e antigo ministro da Defesa e da Agricultura, apresentará ainda nesta sexta-feira a sua agenda política. A expectativa é de que, após a dissolução da Câmara Baixa, a campanha eleitoral terá início oficialmente no dia 15 de outubro tendo em vista as eleições gerais que se realizarão no dia 27 do mesmo mês.

Após a posse, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, parabenizou Ishiba "pela sua nomeação como premiê japonês" e disse estar certa de que "a Itália e o Japão continuarão a trabalhar juntos nos principais temas da agenda internacional e no fortalecimento das relações bilaterais estratégicas, no interesse das nossas nações e dos nossos povos". "Os meus mais sinceros votos de bom trabalho", escreveu ela no X. (ANSA).

