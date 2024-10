Paraná Pesquisas: quem subiu e quem caiu na disputa para prefeito de SP

Do UOL, em São Paulo

O instituto Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento hoje (1º) para a disputa pela Prefeitura de São Paulo. A sondagem mostrou Ricardo Nunes (MDB) com 27% das intenções de voto, Guilherme Boulos (PSOL) com 25%, e Pablo Marçal (PRTB) com 22,5%.

O que mostra a Paraná Pesquisas

Os três candidatos que lideram as recentes pesquisas estão tecnicamente empatados. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Nunes oscilou um ponto para baixo, e Boulos permaneceu estável. O prefeito variou de 28% para 27% em comparação com a pesquisa divulgada em 27 de setembro. O psolista teve uma variação de 0,1% (de 24,9% para 25%).

Marçal reverteu queda que vinha nos últimos levantamentos. O candidato do PRTB oscilou de 20,5% para 22,5%. Nas três pesquisas anteriores, o ex-coach tinha oscilado para baixo ou permanecido com a mesma porcentagem.

Tabata Amaral (PSB) também oscilou para cima. Na pesquisa anterior, a deputada federal somou 7,3% e, no levantamento mais recente, registrou 8,9%. José Luiza Datena (PSDB): 6% (tinha 7,1%) e Marina Helena (Novo): 1,7% (tinha 2,1%) completam a lista dos seis primeiros colocados.

Veja o resultado da pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (tinha 28%)

27% (tinha 28%) Guilherme Boulos (PSOL): 25% (tinha 24,9%)

25% (tinha 24,9%) Pablo Marçal (PRTB): 22,5% (tinha 20,5%)

22,5% (tinha 20,5%) Tabata Amaral (PSB): 8,9% (tinha 7,3%)

8,9% (tinha 7,3%) Datena (PSDB): 6% (tinha 7,1%)

6% (tinha 7,1%) Marina Helena (Novo): 1,7% (tinha 2,1%)

1,7% (tinha 2,1%) Altino Prazeres (PSTU): 0,2% (tinha 0,2%)

0,2% (tinha 0,2%) Bebeto Haddad (DC): 0,2% (tinha 0,4%)

0,2% (tinha 0,4%) Ricardo Senese (UP): 0,2% (tinha 0,3%)

0,2% (tinha 0,3%) João Pimenta (PCO): 0,1% (tinha 0,3%)

0,1% (tinha 0,3%) Nenhum / Branco / Nulo: 4,6% (eram 4,9%)

4,6% (eram 4,9%) Não sabe / Não respondeu: 3,5% (eram 3,9%)

Metodologia

O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 27 de 30 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-04763/2024.