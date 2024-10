Paraná Pesquisas: SBC tem empate técnico entre quatro candidatos

Novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 1º, mostra que há um empate técnico entre quatro candidatos à prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) lidera numericamente com 25%, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) aparece com 22,8%, o deputado estadual Luiz Fernando (PT) registrou 21,5% e a empresária Flávia Morando (União) tem 19%. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais. O metalúrgico Cláudio Donizete (PSTU) tem 1,6% das intenções de voto. Indecisos somam 4,1%, e 6% dos eleitores de São Bernardo do Campo pretendem votar branco ou nulo.

A Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores são-bernardenses entre os dias 26 e 29 de setembro. O índice de confiabilidade é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06771/2024.

Na comparação com o levantamento anterior da Paraná Pesquisas, divulgado no dia 6 de setembro, Marcelo Lima oscilou 2,4 pontos porcentuais para cima, Alex Manente caiu 5,1 pontos porcentuais e Luiz Fernando cresceu 4,2. Flávia Morando, por sua vez, variou positivamente um ponto porcentual.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados citam o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Marcelo Lima foi citado por 17,9%, Luiz Fernando por 14,6%, Alex Manente por 14% e Flávia Morando por 9%. Já Cláudio Donizete foi lembrado por 0,9% dos eleitores. Brancos e nulos somaram 6,4%, e 36,9% dos são-bernardenses estão indecisos.

O candidato mais rejeitado pelos eleitores é Luiz Fernando, com 32,4% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito algum. Em seguida, aparecem Flávia Morando (30,4%), Alex Manente (21,8%), Marcelo Lima (20,8%) e Claudio Donizete (14,8%).