O neo soul regado à bossa nova do músico britânico Tom Misch

Talento do neo soul, Tom Misch já é conhecido das paradas musicais na Europa. No entanto, o músico britânico vem se dedicando a composições embaladas pela bossa nova e dando uma pitada especial à sua carreira.

Prodígio da música, Misch começou a tocar violino ainda na infância e migrou para a guitarra na adolescência. Na vida adulta, apaixonou-se pelo jazz e começou a experimentar novos estilos, ancorando-se no neo soul.

No entanto, parcerias musicais lhe abriram outros caminhos e o britânico passou a se aventurar também na bossa nova. Em 2020, Misch chegou a gravar com o compositor brasileiro Marcos Valle.

Na preparação de um novo álbum, o britânico lançou recentemente um EP com três belas faixas. A ensolarada "Cinnamon Curls" não passou despercebida e entrou para a playlist da programação musical da RFI.

