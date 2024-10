Novo secretário-geral da Otan manifesta apoio à Ucrânia, diz não estar preocupado com eleição nos EUA

Por Andrew Gray e Lili Bayer

BRUXELAS (Reuters) - O novo secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, expressou forte apoio à Ucrânia nesta terça-feira e disse que não está preocupado com a próxima eleição presidencial dos Estados Unidos, pois poderia trabalhar com qualquer um dos candidatos.

Rutte substituiu Jens Stoltenberg como secretário-geral da Otan nesta terça-feira, apenas algumas semanas antes da eleição presidencial dos EUA, que coloca a vice-presidente democrata Kamala Harris contra o republicano Donald Trump, que tem criticado a aliança militar.

Trump também se recusou a dizer se quer que a Ucrânia vença a guerra contra a invasão da Rússia.

"Temos que garantir que a Ucrânia prevaleça como uma nação soberana, independente e democrática", disse o ex-primeiro-ministro holandês Rutte a repórteres na sede da Otan em Bruxelas.

A guerra na Ucrânia colocou a Otan -- fundada em 1949 para impedir e defender-se de qualquer ataque da União Soviética à Europa Ocidental -- novamente no centro dos assuntos internacionais.

Rutte minimizou as preocupações dentro da aliança transatlântica sobre as eleições nos EUA, a potência predominante da aliança, dizendo: "Não estou preocupado. Conheço os dois candidatos muito bem".

"Trabalhei por quatro anos com Donald Trump. Foi ele quem nos pressionou a gastar mais (em defesa), e ele conseguiu porque, de fato, no momento, estamos em um nível de gastos muito mais alto do que estávamos quando ele assumiu o cargo", acrescentou Rutte.

"Kamala Harris tem um histórico fantástico como vice-presidente. Ela é uma líder altamente respeitada, portanto, poderei trabalhar com ambos", disse ele.

As autoridades e os diplomatas da Otan esperam que Rutte mantenha as prioridades de Stoltenberg -- reunir apoio para a Ucrânia, pressionar os países da aliança a gastar mais em defesa e manter os EUA envolvidos na segurança europeia.

Stoltenberg, ex-primeiro-ministro da Noruega, deixou o cargo de chefe da aliança de 32 membros após uma década turbulenta, marcada principalmente pela invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A Suécia e a Finlândia abandonaram longas tradições de não alinhamento para se juntar às fileiras da Otan e se beneficiar de sua cláusula de defesa coletiva, segundo a qual um ataque a um membro é considerado um ataque a todos.

A guerra também levou a Otan a enviar milhares de soldados a mais para seu flanco oriental e a reformular radicalmente seus planos de defesa para levar a possibilidade de um ataque de Moscou mais a sério do que em qualquer outro momento desde o fim da Guerra Fria.

Embora os líderes ocidentais enfatizem que a Otan é uma aliança defensiva, Moscou há muito tempo a retrata como uma ameaça à segurança da Rússia.

Segundo diplomatas e analistas, uma das principais tarefas de Rutte será persuadir os membros da Otan a fornecerem tropas, armas e gastos adicionais para que os novos planos de defesa sejam totalmente realizados.

"Precisamos fazer mais em termos de nossa defesa coletiva e dissuasão. Temos que investir mais, fechar as lacunas de capacidade e tentar atingir todas as metas que a Otan estabeleceu aqui", disse ele.

A aliança toma decisões por consenso, portanto, uma grande parte do trabalho do secretário-geral é buscar compromissos.