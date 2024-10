Nova pesquisa Quaest em SP: quem subiu e quem caiu na disputa para prefeito

Do UOL, em São Paulo

A pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (30) mostrou empate técnico entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

O que mostra a nova pesquisa Quaest

Nunes somou 24%, Boulos ficou com 23% e Marçal, 21%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa Quaest anterior, divulgada em 24 de setembro, os três também apareciam em empate técnico. O primeiro turno do pleito acontece no domingo (6).

O trio que lidera as pesquisas se manteve estável. Nunes tinha 25% e, agora, ficou com 24%. Boulos manteve os mesmos 23%, enquanto Marçal saiu de 20% para 21%.

O maior crescimento registrado entre os candidatos foi de Tabata Amaral (PSB). Se antes a deputada federal somava 8% das intenções de votos, agora, a candidata registrou 11%.

Sem mudanças. O cenário para José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) não foi alterado na nova sondagem. O apresentador manteve os 6%; a economista continuou com os 2%.

Veja os números do primeiro turno:

Ricardo Nunes (MDB): 24% (tinha 25%)

24% (tinha 25%) Guilherme Boulos (PSOL): 23% (não mudou)

23% (não mudou) Pablo Marçal (PRTB): 21% (tinha 20%)

21% (tinha 20%) Tabata Amaral (PSB): 11% (tinha 8%)

11% (tinha 8%) José Luiz Datena (PSDB): 6% (não mudou)

6% (não mudou) Marina Helena (Novo): 2% (não mudou)

2% (não mudou) Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0% (não mudou)

0% (não mudou) João Pimenta (PCO): 0% (não mudou)

0% (não mudou) Ricardo Senese (Unidade Popular): 0% (não mudou)

0% (não mudou) Altino Prazeres (PSTU): 0% (não mudou)

0% (não mudou) Indecisos: 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)

Metodologia

A Quaest ouviu presencialmente 1.800 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-01233/2024.