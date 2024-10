No Canadá, trabalhadores encerram greve em terminais de grãos

Ottawa, 1 - Trabalhadores de terminais de grãos na Costa Oeste do Canadá começaram a retornar ao trabalho no fim de semana após um acordo provisório ter sido fechado para encerrar uma greve de quatro dias. Os termos de um acordo foram acertados na sexta-feira, após negociações terem sido retomadas sob a mediação federal. O sindicato Grain Workers Union Local 333 disse que o acordo será recomendado aos membros no Porto de Vancouver, e uma votação será realizada na sexta-feira. A Vancouver Terminal Elevators' Association, que representa os empregadores no porto, concordou que nenhuma ação disciplinar seria tomada contra os trabalhadores sindicalizados por quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante a greve.A paralisação afetou seis terminais no Porto de Vancouver que são essenciais para exportações de canola, trigo, cevada e outros grãos. A Grain Growers of Canada, que representa cerca de 65 mil produtores, havia alertado que a paralisação interromperia a chegada de quase 100 mil toneladas de grãos aos terminais por dia, resultando em uma perda potencial de 35 milhões de dólares canadenses (cerca de US$ 26 milhões) em exportações diárias. Fonte: Dow Jones Newswires