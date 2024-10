Motorista distraída no celular bate carro em Jaguar raro de 76 anos

Dois pilotos italianos passaram por um sufoco recentemente enquanto faziam um evento preparatório para a Mille Miglia do próximo ano. Eles foram com seu exclusivo e raro Jaguar XK120 British Racing Green 1948 para a Áustria, onde foram vítimas da desatenção de uma motorista em seu Opel Insignia.

O que aconteceu

Visando a participação na Mille Miglia do próximo ano, os pilotos Giuseppe Cerbone e Nicolo Bottini Bongrani sofreram um acidente na Áustria em um evento preparatório para a prova de clássicos no ano que vem.

Seu Jaguar XK120 British Racing Green 1948 foi destruído após uma batida de frente com um Opel Insignia, que tinha ao volante uma mulher que estava distraída com seu smartphone.

Um vídeo publicado no Twitter/X mostra os ocupantes do Jaguar, com sangue em seus rostos, falando em italiano com a mulher antes de mudar para o inglês, dizendo a ela que estava desconcentrada com seu telefone. A mulher ainda é escutada pedindo desculpas.

O Jaguar ficou bem destruído, o que certamente impactará em sua participação na Mille Miglia do próximo ano. Um XK120 normal custa cerca de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 548 mil na cotação atual).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.