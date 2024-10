Militares de Israel dizem que ataque do Irã terá consequências

JERUSALÉM (Reuters) - O ataque com mísseis do Irã nesta terça-feira foi sério e terá consequências, disse o porta-voz militar israelense, recusando-se a especificar como e quando Israel responderia.

O contra-almirante Daniel Hagari disse que não tinha conhecimento de nenhuma vítima do ataque com mísseis. Ele disse que houve alguns ataques no centro do país e no sul.

"Estamos em alerta máximo, tanto defensiva quanto ofensivamente", disse Hagari em uma transmissão de TV. "Defenderemos os cidadãos do Estado de Israel. Esse ataque terá consequências. Temos planos e vamos operar no local e na hora que decidirmos."

O Irã lançou dezenas de mísseis balísticos contra Israel nesta terça-feira, em retaliação à campanha de Israel contra o Hezbollah, aliado de Teerã no Líbano. Sirenes soaram em Israel e explosões puderam ser ouvidas em Jerusalém e no vale do rio Jordão depois que os israelenses buscaram abrigos antibombas.

(Reportagem de Steven Scheer)