Meloni liga para premiê libanês e reitera apoio a cessar-fogo

ROMA, 1 OUT (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, telefonou para o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, em meio ao início de incursões terrestres de Israel contra o grupo xiita Hezbollah no sul do país vizinho.

Segundo o governo italiano, Meloni "reiterou o empenho" de Roma por um "cessar-fogo e uma solução diplomática que permitam que os deslocados retornem para suas casas".

"A Itália, inclusive como presidente de turno do G7, continuará trabalhando por uma desescalada em nível regional", afirma um comunicado do Palácio Chigi.

Durante a conversa, a premiê "renovou a solidariedade da Itália ao Líbano e ao povo libanês" e mencionou as "primeiras ajudas imediatas à população civil atribuídas ontem [30] pelo governo".

A Itália é uma das principais integrantes da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), que, apesar das incursões israelenses, garantiu nesta terça (1º) que não abandonará suas posições no sul do país. (ANSA).

