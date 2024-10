Marçal ganha direito de resposta em canal do Estadão por sabatina de Tabata

A Justiça Eleitoral concedeu nesta terça (1º) direito de resposta a Pablo Marçal (PRTB) por falas de Tabata Amaral (PSB) durante sabatina do Estadão.

O que aconteceu

Em vídeo no YouTube do jornal, Tabata chama Marçal de "mentiroso" e "safado". "Tabata atribui a Marçal o cometimento de diversos crimes, como lavagem de dinheiro e homicídio", diz o TRE-SP, em nota.

Decisão foi unânime. O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) entendeu que as ofensas partiram de Tabata durante sabatina promovida pelo Estadão. Cabe recurso ao TSE.

O Marçal financia sua campanha de forma ilegal, e a Justiça não vem conseguindo responder a isso, mas o bom é que quem decide é o povo.

O Pablo Marçal tá rodeado de gente que já foi presa, gente que trocou cocaína por avião, por carro de luxo, gente que tá sendo indiciada, o próprio Pablo Marçal, ele é réu em investigação de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, homicídio, então me assusta que a sociedade não olhe pra isso e não se preocupe, porque a gente viu o que aconteceu na Colômbia com o Pablo Escobar, o quanto que pro crime é importante ter figuras que façam a lavagem desse dinheiro.

falas de Tabata Amaral (PSB) destacadas em processo sobre direito de resposta

Direito de resposta deve ser publicado em dois dias

Sabatina com a parlamentar pode ser mantida no YouTube. A campanha de Marçal pediu exclusão do vídeo do canal do jornal, mas o tribunal entendeu que público deve ter possibilidade de conhecimento do teor da entrevista.

Marçal deve enviar vídeo para ser publicado até as 18h desta quarta-feira (2). O Estadão tem prazo de mais um dia para que o vídeo esteja disponível em suas redes sociais. A resposta deverá permanecer pelo dobro do tempo que esteve o vídeo de Tabata.

O direito de resposta deve ter dois minutos e dois segundos. O tempo determinado pela Justiça foi o mesmo do vídeo com suposta ofensa a Marçal.