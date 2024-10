Kamala Harris chama o Irã de força desestabilizadora do Oriente Médio

Por Trevor Hunnicutt e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Presidência do país, Kamala Harris, disse nesta terça-feira que o Irã é uma força “perigosa” e “desestabilizadora” no Oriente Médio e que o governo norte-americano está comprometido com a segurança de Israel.

Os comentários de Kamala, que enfrentará o ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de 5 de novembro, vieram horas depois de o Irã lançar mísseis balísticos contra Israel em retaliação pela campanha militar de Israel no Líbano, gerando promessas de resposta contundente de Israel e dos EUA.

Não houve relatos de feridos em Israel e Washington classificou o ataque do Irã como ineficaz.

"Estou plenamente consciente de que o Irã é uma força desestabilizadora e perigosa no Oriente Médio", disse Kamala. "Eu sempre garantirei que Israel tenha a capacidade de se defender contra o Irã e as milícias terroristas apoiadas pelo Irã."

"Eu apoio totalmente a ordem do presidente Biden para os militares dos EUA derrubarem mísseis iranianos que mirem Israel”, disse Kamala. "As indicações iniciais são de que Israel, com a nossa ajuda, foi capaz de derrotar esse ataque.”

Kamala acrescentou que Washington trabalhará com seus aliados para interromper o que ela chamou de "comportamento agressivo" do Irã.