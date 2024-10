Jornalista e civis morrem em ataque de Israel na Síria

NOVA YORK, 1 OUT (ANSA) - Uma jornalista síria e ao menos dois civis morreram em um ataque aéreo israelense em Damasco, capital da Síria, na noite da última segunda-feira (30).

A informação foi divulgada nesta terça (1º) pela mídia estatal síria, citando o governo local. Trata-se da apresentadora de TV Safaa Ahmad, jornalista da Agência Árabe Síria de Notícias (Sana), que "foi martirizada" no ataque de Israel contra Damasco.

Em nota, o Ministério da Defesa da Síria confirmou que a agressão israelense, deflagrada com mísseis e drones, provocou a morte de três civis e deixou outros nove feridos.

Além disso, o bombardeio causou danos materiais significativos a propriedades no local. Imagens divulgadas pela Sana mostram diversos carros queimados e danificados nas ruas.

"Nossos sistemas de defesa aérea interceptaram a maioria dos mísseis e drones", acrescentou o governo sírio, segundo o jornal "L'Orient-Le Jour".

Até o momento, o Exército de Israel não confirmou a acusação.

Nesta semana, as investidas do país já provocaram a morte de quase 100 pessoas e deixaram dezenas feridas em todo o Líbano.

Inclusive, o porta voz do Kremlin, Dmitry Peskov, condenou os ataques contra "Estados soberanos", citando as incursões terrestres israelenses no Líbano e o bombardeio em Damasco.

"Observamos que a geografia das hostilidades está a expandir-se.

Tudo isto leva a uma maior desestabilização na região e a um aumento da tensão destrutiva para todo o território e áreas adjacentes", acrescentou o russo, citado pela agência Interfax.

