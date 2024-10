'Italiano das origens' é tema de ciclo de webinars gratuitos

SÃO PAULO, 1 OUT (ANSA) - O Consulado-Geral da Itália em São Paulo anunciou o novo ciclo de webinars gratuitos "Ensinar italiano L2/LS sétima edição: propostas de trabalho e momentos de debates".

Os encontros virtuais acontecem nos dias 9, 12, 19 e 26 de outubro, além de 9 de novembro.

A nova edição tem como tema principal "O italiano das origens" e contará com a participação de diversos professores e estudantes que trabalham e estudam em países com forte presença da imigração italiana, como Brasil, Alemanha e Austrália. As apresentações estão previstas para durar até uma hora e, na sequência, o público poderá fazer perguntas aos palestrantes.

Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site do consulado, que diz que todo o material apresentado nos webinars, além dos certificados de presença, serão disponibilizados aos participantes. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.