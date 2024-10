Israel mobiliza mais quatro brigadas reservistas para o front libanês

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (1º), ter mobilizado mais quatro brigadas reservistas para serem destacadas no norte do país, depois de ter lançado uma ofensiva terrestre contra posições do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano.

"Isso nos permitirá continuar as atividades operacionais contra a organização terrorista Hezbollah e alcançar objetivos operacionais, acima de tudo o retorno seguro dos habitantes do norte de Israel às suas casas", disse o Exército em comunicado.

O texto não informou mais detalhes sobre as características das brigadas.

No dia 25 de setembro, os militares israelenses já haviam mobilizado duas brigadas de reservistas ao norte.

Uma brigada de infantaria israelense geralmente tem entre 1.000 e 2.000 soldados. Já uma brigada de tanques inclui 100 veículos.

bfi/mj/hme/es/mb/aa/yr

