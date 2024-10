Inter ganha 1ª na Champions League; Milan segue sem vencer

ROMA, 1 OUT (ANSA) - A Internazionale, atual campeã italiana, e o Milan entraram em campo nesta terça-feira (1º) pela segunda rodada da Champions League. No San Siro, os nerazzurri golearam o Estrela Vermelha por 4 a 0, já os rossoneri visitaram o badalado Bayer Leverkusen e perderam pelo placar mínimo.

Em solo italiano, a Inter não encontrou dificuldades e jogou com tranquilidade diante de seus torcedores em Milão. Em cobrança de falta, Hakan Çalhanoglu inaugurou o marcador logo aos 11 minutos e foi acompanhado na sequência por Marko Arnautovic, Lautaro Martínez e Mehdi Taremi.

Após empatar com o Manchester City na rodada de abertura, a Inter conquistou sua primeira vitória na atual edição da Liga dos Campeões e subiu para a quarta posição.

Se os torcedores interistas celebraram, os milanistas lamentaram o segundo revés consecutivo dos rossoneri na competição da Uefa. Diante de um organizado Bayer Leverkusen, o Milan falhou em superar o murou alemão na Bay Arena.

O único gol do encontro saiu no início do segundo tempo, com Victor Boniface, e o treinador espanhol Xabi Alonso viu sua equipe resistir à reação dos italianos, principalmente na etapa final.

O resultado preocupa os milanistas, que ainda seguem zerados na classificação e ocupam a modesta 29ª posição, longe até mesmo dos playoffs de oitavas de final. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.