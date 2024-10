Hezbollah afirma que lançou foguetes contra base de inteligência militar israelense

O movimento libanês Hezbollah afirmou nesta terça-feira que lançou foguetes contra a principal base de inteligência militar israelense, Glilot, perto de Tel Aviv, coincidindo com o anúncio do Exército de Israel de operações terrestres no Líbano.

Em um comunicado, o movimento pró-Irã, cujo líder Hassan Nasrallah morreu na sexta-feira em um ataque israelense em Beirute, afirma que lançou "foguetes do tipo Fadi 4 contra a base de Glilot". Segundo a imprensa israelense, esta base também abrigaria a sede da Mossad, o serviço de inteligência estrangeiro do país.

